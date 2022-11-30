FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalanıp, tutuklandı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski Yüzbaşı C.S. (38), jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş Yüzbaşı C.S.'nin Nazilli'de bir evde saklandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan C.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

2022-11-30 12:17:40



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