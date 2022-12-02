Aydın'da uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik Germencik ilçesi Yenimahalle ve Mesudiye mahallerinde 4 ayrı adrese, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, Ö.Y., S.E., N.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2022-12-02 12:22:56



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