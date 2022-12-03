Aydın BŞB galibiyet peşinde

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde bu yıl 8 maçta 3 galibiyet alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Bursa deplasmanında Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te oynanacak. Bura temsilcisi ligde bu sezon 7 haftayı 3 galibiyetle geçti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-12-03 11:07:47



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