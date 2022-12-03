Nazilli Belediyespor sahasında Somaspor'la oynayacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Şanlıurfaspor'a tek golle kaybeden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın evinde geçen haftayı yenilgiyle kapatan Somaspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda Barkın Kara'nın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Nazilli Belediyespor'da kart cezalısı Doğukan müsabakada forma giyemeyecek, Somaspor'da ise eksik bulunmuyor. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek taraftardan destek istedi. Somaspor'un çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi. Maç öncesi Nazilli'nin 17, Soma'nın 21 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli DHA

2022-12-03 12:41:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.