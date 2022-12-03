Efeler 09 Spor - Niğde Anadolu FK: 5-1

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



AYDIN, (DHA) -

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Hakan Ergin, Mehmet Öcal, Yahya Kemal Yurtbilir

EFELER 09 SPOR: Göksal Recep (Dk. 83 Ahmet), Serdar (Dk. 67 Gökhan), Süleyman (Dk. 67 Adnan), Furkan Tuşik (Dk. 38 Aytaç), İshak, Umut, Mahmut, Hakancan, Furkan Çarkçı, Murat (Dk. 67 Uğur)

NİĞDE ANADOLU FK: Berkay Güray, Yağız (Dk. 30 Ahmet Keleş), Ahmet Demir (Dk. 46 Murat), Taner, Rıdvan, Selçuk, Batuhan, Muhammed, Harun (Dk. 51 Umut), Faik (Dk. 30 Berk) (Dk. 77 İbrahim)

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 24 Serdar, Dk. 39 Aytaç, Dk. 60 İshak, Dk. 90 Umut (Efeler 09), Dk. 13 (P.) Rıdvan (Niğde Anadolu)

SARI KARTLAR: Recep, Mahmut, Serdar (Efeler 09)

TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta Play-Off mücadelesi veren Efeler 09 Spor evinde sonuncu Niğde Anadolu FK´yı farkı mağlup etti: 5-1. Aydın temsilcisi maçın 7´nci dakikasında Serdar ile gol perdesini açtı. Konuk Niğde 13´üncü dakikada Rıdvan´ın penaltı golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Efeler 09, 24´te bir kez daha Serdar´la üstünlük sayısını buldu. Aytaç 39´uncu dakikada skoru 3-1´e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Efeler 09 Spor 60´ta İshak´la bir gol daha buldu ve skor 4-1´e geldi. Maçta son sözü 90´ıncı dakikada Umut söyledi. Efeler 09 Spor bu sonuçla 23 puana yükseldi, Niğde Anadolu FK ise 7 puanda kalarak sonuncu sırada yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-12-03 15:56:10



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