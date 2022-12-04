18 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Nazilli ilçesinde toplam 16 suçtan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G., jandarmanın operasyonu ile yakalanıp tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, başkalarına ait banka hesaplarını kopyalayıp, 'sahte banka kartı ve kredi kartı üretme, satma' gibi toplam 16 suçtan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.'nin Yeni Sanayi Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Ekipler, dün akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-12-04 11:13:16
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