Eşin Group Nazilli Belediyespor - Somaspor: 2-0

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet Ersavaş, Nuh (Dk. 26 Hakkı), Emre, Furkan, Fatih Üge (Dk. 61 Anıl), Mert Er, Şükrü Kaan, Nurettin (Dk. 65 Ahmet Gökbayrak), Alim, Berkay (Dk. 65 Cemal)

SOMASPOR: Muharrem Kadir Kurt, Ali Mert, Murat (Dk. 76 Kadir Karış), Eray, Oğuzhan, Yusuf Türk, Yusuf Tursun (Dk. 61 Mücahit), Emrecan (Dk. 60 Berkay), Kenan (Dk. 29 Erdem), Yılmaz (Dk. 77 Can)

GOLLER: Dk. 66 Furkan, Dk. 88 Anıl (Nazili Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hakkı, Mert Er, Şükrü Kaan, Cemal, Ahmet Gökbayrak (Nazilli Belediyespor), Yusuf Türk, Oğuzhan (Somaspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Blediyespor, konuk ettiği Somaspor´u 2-0 yenerek rahatladı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 66´ncı dakikada Furkan perdeyi açtı: 1-0. Anıl, 88´inci dakikada Nazilli Belediyespor´un ikinci golünü kaydeden isim oldu. Bu skorun ardından Nazilli Belediyespor 20 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı. Somaspor ise 21 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-12-04 16:06:33



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