Eşin Group Nazilli Belediyespor - Somaspor: 2-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet Ersavaş, Nuh (Dk. 26 Hakkı), Emre, Furkan, Fatih Üge (Dk. 61 Anıl), Mert Er, Şükrü Kaan, Nurettin (Dk. 65 Ahmet Gökbayrak), Alim, Berkay (Dk. 65 Cemal)
SOMASPOR: Muharrem Kadir Kurt, Ali Mert, Murat (Dk. 76 Kadir Karış), Eray, Oğuzhan, Yusuf Türk, Yusuf Tursun (Dk. 61 Mücahit), Emrecan (Dk. 60 Berkay), Kenan (Dk. 29 Erdem), Yılmaz (Dk. 77 Can)
GOLLER: Dk. 66 Furkan, Dk. 88 Anıl (Nazili Belediyespor)
SARI KARTLAR: Hakkı, Mert Er, Şükrü Kaan, Cemal, Ahmet Gökbayrak (Nazilli Belediyespor), Yusuf Türk, Oğuzhan (Somaspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Blediyespor, konuk ettiği Somaspor´u 2-0 yenerek rahatladı.
Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 66´ncı dakikada Furkan perdeyi açtı: 1-0. Anıl, 88´inci dakikada Nazilli Belediyespor´un ikinci golünü kaydeden isim oldu. Bu skorun ardından Nazilli Belediyespor 20 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı. Somaspor ise 21 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-12-04 16:06:33
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