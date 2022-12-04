Otomobille minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Nazilli ilçesinde otomobille karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Nazilli Bozdoğan yolu Toygar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli´den Bozdoğan istikametine giden Selahattin Bilir yönetimindeki 35 ASP 819 plakalı minibüs, karşı yönden geden Ali Çelebi yönetimindeki 09 AEP 34 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Minibüs şoförü Selahattin Bilir ile araçta bulunan yolcular M.B., A.K., E.B., F.C. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan E.C., B.C., N.C. ve A.C. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2022-12-04 23:10:11
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