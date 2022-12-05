Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ üyelerinde sahte yurt dışı kimlikler ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan meslekten ihraç 1 teğmen ve 3 astsubayın da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY üyesi 13 kişide, çeşitli ülkeler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasındaki bir çiftin 3 çocuğunun da bulunduğu belirtildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Mavişehir'de kaçakların bulunduğunu belirledi. Dün saat 14.30 sıralarında bölgeye intikal eden ekipler 3'ü çocuk 1'i kadın 12 kişinin özel tekneye bindiğini, 1 şüphelinin de karada olduğunu tespit etti. Polis şüphelileri durdurdu. Şüpheliler üzerlerindeki aramada Almanya, İspanya ve Belçika'ya ait sahte kimlik kartları bulundu. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen teğmen Cüneyt B., astsubay Özgüven Mustafa E., astsubay Ertekin Y., astsubay Ercan Ö. ile farklı mesleklerden özel sektör çalışanı Özgür Ş., Gökhan K., Ahmet S., Ramazan T., Enes Ö., ihraç astsubay Özgüven Mustafa E.'nin eşi Sibel Şahin E. ve çocukları M. Y. E. (9), A. Y. E. (12) ve Y. E. (14) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-12-05 12:54:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.