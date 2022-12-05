Aydın'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede

Burhan CEYHAN/A YDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı organize örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' başta olmak üzere birçok suça karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, önce gün belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda A.E., A.E., O.E., O.E., C.B. S.S., A.E. ve A.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, 110 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-12-05 15:49:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.