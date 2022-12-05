Kuşadası'nda örgütlü uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, örgüt kurarak uyuşturucu sattıkları belirlenenlere yönelik jandarma operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen, aralarında suç örgütü lideri olduğu belirtilen M.Ç.'nin (34) de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün, suç işlemek amacıyla örgüt kurup, uyuşturucu satanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 590 gram metamfetamin, 736 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 123 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Y.D. (34), M.S. (40), K.Y.E. (40) ve M.K. (28), gözaltına alındı. Suç örgütü lideri olduğu belirtilen M.Ç.'ye yönelik Kuşadası'ndaki 3 adrese yapılan operasyonlarda ise 12,63 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu kullanma aparatı bong, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 TL ve 3 cep telefonu ele geçirildi. M.Ç. de gözaltına alındı. M.Ç. dahil 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-12-05 16:50:20



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