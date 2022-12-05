Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ üyelerinde sahte yurt dışı kimlikler ele geçirildi (2)  

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5 TUTUKLAMA

Sahte kimlikle yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi. Şüphelilerden Gökhan Karaca, Ertekin Yağcı, Enes Özdemir, Ahmet Sap ve Cüneyt Başkaya tutuklanırken, Ramazan T., Özgür Ş. ve Ercan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Özgüven E.´nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda şüphelilerle birlikte olan anne S.Ş.E. ve çocukları M.Y.E. (9), A.Y.E. (12) ve Y. E. (14) ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-12-05 21:44:10



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