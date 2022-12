Aydın'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede(2

MAHKEMEYE ÇIKARILAN 8 KİŞİDEN 6´SI TUTUKLANDI Tülay AKSAY/KUŞADASI, (Aydın, (DHA)AYDIN´da organize suç örgütüne yapılan operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6´sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişiyle silahlı yağma, 6136 SKM, işyeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon ile A.E., H.E., O.E., O.E., C.B. S.S., A.E. ve A.S. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 110 adet mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 Euro ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişiden, H.E., O.E., C.B., S.S., A.Ç, O.E., tutuklanırken, A.E., ile A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-12-06



