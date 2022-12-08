Aydın'da 'terör' operasyonu: 5 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Germencik ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Germencik'te silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde 5 adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada terör örgütü PKK'yı simgeleyen 2 bez parçası, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 18 yaşından küçük 5 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2022-12-08 13:08:00
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