Aydın'da 'terör' operasyonu: 5 gözaltı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Germencik ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Germencik'te silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde 5 adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada terör örgütü PKK'yı simgeleyen 2 bez parçası, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 18 yaşından küçük 5 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2022-12-08 13:08:00



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