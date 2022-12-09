Aydın'da kepçeyle 'define' kazısına suçüstü: 4 gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, define aramak için kepçeyle izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Kavaklı Mahallesi Kabakçılık mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler, dün akşam bölgeye operasyon düzenledi. M.Ö. 300 yıllarına ait olduğu değerlendirilen oda mezarı kepçeyle kazan S.E. (57), İ.Ö. (41), E.T. (56) ve O.D. (21) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-12-09 17:00:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.