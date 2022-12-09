Aydın'da minibüs, kamyona çarptı: 2 ölü

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan kapalı kasa minibüsün, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada sürücü Mustafa Pazar (59) ile araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Akkurt (67), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında AydınMuğla karayolu Hallaçlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Muğla yönüne ilerleyen Mustafa Pazar yönetimindeki 09 LY 979 plakalı kapalı kasa minibüs, aynı yöne seyreden Muhammet Bostan'ın kullandığı 48 YR 062 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde minibüste sıkışan Mustafa Pazar ve Hüseyin Akkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Muhammet Bostan ise gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN

2022-12-09 19:01:43



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