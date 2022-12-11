120 makbuzu boynuna dolayıp, herkesi vergi ödemeye davet etti



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde araç kiralama işi yapan Yusuf Siyahkaya (33), kiraladığı 15 otomobilin 2022 yılı vergisi olan 100 bin lirayı ödedikten sonra yaklaşık 10 metre uzunluğundaki 120 makbuzu boynuna doladı. Herkesi vergi ödemeye davet eden Siyahkaya, o anları sosyal medyada paylaştı.

Aydın'da araç kiralama işi yapan evli ve 4 çocuk babası Yusuf Siyahkaya, kendine ait 15 otomobilin vergilerini ödemek için 8 Aralık'ta Aydın Vergi Dairesi'ne gitti. Siyahkaya, 2 gün süren işlemlerin ardından 15 otomobil için 100 bin TL vergi ödedi. Ödediği vergilerin makbuzlarını alan Siyahkaya 10 metre uzunluğundaki 120 makbuzu boynuna dolayıp, vergi dairesinin önünde bir süre bekledi. Makbuzları boynuna doladığı anların videosunu sosyal medyada yayınlayan Siyahkaya, herkese örnek olmak istediğini söyledi.

'MUTLU VE HUZURLUYUM'

"Ben vergimi ödedim. Herkesi vergi ödemeye davet ediyorum" diyen Siyahkaya, "2022 yılına ait vergilerimi ödemek için vergi dairesine gittim. Çok evrak olduğu için gişe memuru işlemin aynı gün bitmeyeceğini söyledi. İlk gün 49 ödeme makbuzu aldım. İkinci gün gittiğimde ise diğer makbuzları aldım. Makbuzların çok uzun olduğunu görünce diğer esnafların da vergi vermesine örnek olmak için makbuzları vergi dairesinin önünde boynuma doladım. Çevredeki insanlar beni alkışlayıp, destek oldu. Vergi memurları bile duruma şaşırdı. 2007 yılından beri oto kiralama işi yapıyorum. Daha önceki yıllarda da vergi ödüyordum ama bu yıl olduğu kadar değildi. Bir anda 100 bin TL ödemek zor olsa da devletimizin canı sağ olsun. Dikkat çekmek içinde böyle bir video çektim. Vergimi verdim. Şu anda huzurlu ve mutluyum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-12-11 13:12:14



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