Kuşadasıspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-0

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Sedef Aktan, Burak Özer

KUŞADASISPOR: Mehmet Salih Berkay, Özgür (Dk. 73 Süleyman), Hamit, Emirhan, Muhammet, Atakan, Çağrı (Dk. 77 Murat Gürbüzerol), Murat Çaydemir (Dk. 77 Galip) , Fatih (Dk. 74 Taha), Ferhat

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Halil Yusuf, Recep, Batuhan Güzel (Dk. 43 Kudret), Ömer Çalışkan (Dk. 46 Emre Nasuh), Emre Akbulut (Dk. 69 Kerem), Serhat, Maksut (Dk. 69 Süleyman), Ömer Gür, Berat (Dk. 51 Ali Ekber), Batuhan Özduran

GOLLER: Dk. 62 Murat Çaydemir, Dk. 67 Hamit (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Ali Ekber, Kudret (Darıca Gençlerbirliği)TFF 3´üncü Lig 2´ncı Grup´ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor evinde Darıca Gençlerbirliği´ni 2-0 yenmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 62´nci dakikasında Murat Çaydemir gol perdesini açtı ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Murat´ın golünden 5 dakika sonra bu defa 67´nci dakikada Hamit topu filelere gönderdi: 2-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Kuşadasıspor bu galibiyetin ardından 29 puana ulaştı. Darıca Gençlerbirliği ise 11 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-12-11 16:11:17



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