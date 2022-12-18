1 milyon TL'lik hırsızlığa 3 tutuklama

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Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir depodan 1 milyon TL değerinde havuz malzemesi çaldığı belirlenen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Değirmendere Mahallesi Kirazlı Yolu Caddesi'ndeki bir depodan 1 milyon TL değerinde havuz temizlik malzemesi çalındı. İhbar sonrası harekete geçen polis, bölgedeki kameraları izleyip 5 şüpheliyi belirledi. Ekipler 2 ayrı adrese baskın yaptı, M.A.P., O.K., A.E., F.B. ve H.K. gözaltına alındı. Baskınlarda havuz malzemelerinin yanı sıra ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, 19 mermi ve 19 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden F.B. ve H.K. polisteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, M.A.P., O.K., A.E. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-12-18 14:51:38



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