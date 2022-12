Efeler 09 Spor - 68 Aksaray Belediyespor: 3-2

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) -

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Burak Yücetağ, Hüseyin Otyakmaz, Abdurrahman Atabay

EFELER 09 SPOR: Göksal Recep Sabutay, Gökhan, Serdar, Süleyman (Dk. 64 Murat), İshak, Umut (Dk. 89 Fatih), Hakancan (Dk. 90 Mahmut), Aytaç (Dk. 64 Adnan), Furkan

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Tunahan Utku Burak, Erdi, Ali Mert, Nurullah, Mustafa (Dk. 74 Serhat), Ali Say, Hasan (Dk. 40 Emre), Sefa (Dk. 89 Birkan), Aykut, İlker (Dk. 74 Alpay)

GOLLER: Dk. 48 Ali Say, Dk. 58 Aykut (68 Aksaray) Dk. 64 ve Dk. 71 İshak, Dk. 85 Umut (Efeler 09)

SARI KARTLAR: Sabutay, Hakancan (Efeler 09) - İlker, Birkan (68 Aksaray)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Efeler 09, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Aydın temsilcisi evinde oynadığı 68 Aksaray Belediyespor maçını 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı. İlk yarıda iki takım gol bulamadı. Müsabakanın 48'inci dakikasında Ali Say, 68 Aksaray'ı öne geçirdi: 0-1. Aykut bu kez 56'da konuk takımın ikinci golünü kaydetti: 0-2. Pes etmeyen Efeler 09 Spor 64'üncü dakikada İshak'la farkı bire indirdi: 1-2. İshak, 72'de tabelayı eşitlerken, Efeler'e 3 puanı getiren gol 85'te Umut'tan geldi. Efeler 09 bu skorla 27 puana yükseldi ve devreyi 5'inci sırada tamamladı. Zirve mücadelesi veren Aksaray temsilcisi ise 33 puanda kalıp ikinci sırada yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-12-18 16:34:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.