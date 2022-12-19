Nazilli Belediyespor'dan hüzünlü kapanış

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NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor devreye üzgün girdi. Düşme hattında yer alan Bursaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısını 20 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde tamamladı. Teknik direktör Mesut Toros, zorlu bir ilk yarıyı geride bıraktıklarını söyledi. Tam olarak istedikleri yerde olmadıklarını ancak ikinci yarıyla birlikte toparlanacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok çalışmalıyız. Bulunduğumuz konum elbette rahat değil. İkinci devre çok daha çetin geçecek. Amacımız bir an önce yukarılara doğru tırmanmak ve korkulu rüya görmemek" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-12-19 11:26:35



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