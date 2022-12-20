Yalnız yaşayan 88 yaşındaki kadına sürpriz doğum günü

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görev yapan kadınlar, 88 yaşına giren ve yalnız yaşayan Suzan Yerdan'a evinde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
İncirliova İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görevli kadınlardan oluşan ekip, Sınırteke Mahallesi'nde yalnız yaşayan Suzan Yerdan'ın 88'inci yaş gününü kutlamak üzere pasta alıp ziyaretine gitti. Sürpriz karşısında sevinen Yerdan, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü. Ekibin ziyaretiyle çok duygulandığını ve sevindiğini belirten Yerdan, mutluluktan ağladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-12-20 11:48:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.