Nazilli Belediyespor'da veda

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında alt sıralarda kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da ayrılık gerçekleşti.
Nazilli Belediyespor, santrfor Hüseyin Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki Hüseyin'le vedalaştı. Nazilli'de 9 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Ligde 7 maçtır kadroya giremeyen Hüseyin Çolak, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında dizinden sakatlanmıştı.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2022-12-21 14:13:53
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