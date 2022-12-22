Aydın'da 262 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 4 gözaltı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ve Çine ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 262 litre kaçak ve içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Didim ve Çine ilçelerinde kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 4 adrese, dün akşam saatlerinde baskın yapıldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; sahte ve kaçak olduğu belirlenen 230 litre şarap, 30 litre rakı, 2 litre viski, 4 şişe anason yağı, 10 litre etil alkol, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 46 doluma hazır farklı ebatlarda boş içki şişesi ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-12-22 10:39:03



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