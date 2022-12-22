Yunan unsurlarınca geri itilen 43 göçmen kurtarıldı; 1'i hamile, 2 kadının cesedine ulaşıldı (2)



'ÇIĞLIKLARIMIZA ALDIRMADAN BİZİ DENİZE DÖKMEYE ÇALIŞTILAR'

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, biri 5 aylık hamile, 2 kadının cansız bedenine ulaşıldığı olayda kurtarılan göçmenlerden 1'i yaşananları anlattı.

Korku ve panik halinde olduklarını söyleyen göçmen şu ifadelere yer verdi:

"21 Aralık gecesi saat 02.00 sıralarında, içinde 45 kişinin olduğu lastik bot ile Kuşadası kıyılarından çıktık. Sisam Adası'na yaklaştığımızda Yunan Sahil Güvenliği geldi. Botumuzu halatla bağladıktan sonra botumuzun motorunu aldılar. Ardından bizi çekerek zaten dalgalı olan denizde sağa sola savurarak Türk kara sularına götürdüler. Bu arada gelen ikinci bir Yunan Sahil Güvenlik teknesi de sürekli dalga yaratarak bizi batırmaya çalıştı. Bot su almaya başlayınca panik daha arttı. İki kadın denize düştü. Çığlıklarımıza aldırış etmeden dakikalarca bizi denize dökmeye çalıştılar. Türk kara sularına girdikten sonra bizi bırakıp gittiler. Sonra Türk Sahil Güvenliği gelerek bizi kurtardı."Tülay AKSAY / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-12-22 15:07:29



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