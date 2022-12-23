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Bakan Varank: Bizim gündemimiz sanayi, teknoloji, istihdam, üretim, yatırım (2)

DHA

Bakan Varank: Bizim gündemimiz sanayi, teknoloji, istihdam, üretim, yatırım (2)


AYDIN'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve Aydın Valiliği ziyaretlerinin ardından bir granit firmasında gerçekleştirilen Toplu Açılış, Temel Atma ve İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, "Toplamda 41 proje ve 3.1 milyar liralık yatırım portföyünü şehrimize kazandıracağız. Aydın'da güne yoğun bir programla başladık. Verdiğimiz destekler ve firmalarımızın Türkiye'ye olan güveni, ülkemizin dört bir yanında üretime ve istihdama dönüyor. Son bir yıllık dönemde 1 milyon 670 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturmayı başardık. İhracatımız 12 aylık dönemde 250 milyar doları aştı. Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin yüzyılı yapmak adına oldukça iddialı bir yol haritasına sahibiz. Ülkemizin potansiyelini eğitimden sağlığa, üretimden inovasyona, ulaştırmadan savunmaya varıncaya dek her alanda daha ileri taşıyacak çığır açıcı işlere imza atmaya devam edeceğiz. Geçmişte nasıl başardıysak geleceğe de aynı azim, heyecan ve kararlılıkla inşallah damga vuracağız" dedi.
'60 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'
Aydın'ın gelişmesi için binlerce yatırıma 2002 yılından bu yana destek verildiğini ifade eden Bakan Varank, "Yatırım yapmak isteyen girişimciler yanlarında bizi buldu. Aydın'da 46 milyar liralık sabit yatırımın ve 60 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. KOSGEB desteklerimizle üretimi teşvik ettik. 2002 öncesi dönemde sadece 32 kobi KOSGEB desteğinden faydalanıyordu. Biz ise Aydın'da 15 bin kobiyi KOSGEB destekleriyle tanıştırdık. OSB'lerde sağlam bir üretim ekosistemi oluşturduk. Aydın OSB'lerde çalışan sayısı 2002'de 3 bin iken 15 bine çıktı. Şehrimize sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Aydın bizim dönemimizde ilk kez teknoparkla tanıştı. Buradaki teknoparkın taleplerini de biliyoruz. İnşallah onları da yola getireceğiz. Sabah biz Nazilli'den yola çıktık. Orada iddialı bir cümle kurdum, dedim ki; Aydın'ın doğusunun artık bir bakanı var. Nazilli'nin artık bir bakanı var. Nazilli'ye nasıl Ar-Ge ve inovasyon sistemine dair bir yatırım yapabiliriz, onunla ilgili arkadaşlarımız bugün itibariyle çalışmaya başladılar. Belki oraya bir teknoparkı da kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı.
'KAYITLI İSTİHDAM 62 BİNDEN 171 BİNE ÇIKTI'
Aydın'da Kalkınma Ajansı ile birlikte 300'den fazla projeye destek verildiğini dile getiren Bakan Varank, "TÜBİTAK vasıtasıyla şehrimizdeki akademisyen ve bilim insanlarının projelerini destekledik. Ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımız için açtığımız deneyap atölyeleriyle çocuklarımıza erken yaşlarda robotik kodlama, yapay zeka ve nanoteknoloji gibi alanlarda fikir üretebilecekleri ortamı sağladık. AK Parti hükümetlerinin sahip olduğu bu bütüncül ve kapsayıcı bakış açısı sayesinde Aydın'da kayıtlı istihdam 62 binden 171 bine ulaştı. Aydın'ın ihracatı 200 milyon dolardan 1 milyar doların üzerine çıktı" dedi.
'VATANDAŞLARIMIZA SORUYORUM, BU RAKAMDAN MEMNUN GÖRÜNÜYORLAR'
Bugün Aydın'ın 7 farklı OSB'sinde faaliyet gösteren 16 yatırımın resmi açılışının gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yenilenebilir enerjiden tekstile, kimyadan gıdaya, yapı malzemelerine varıncaya dek farklı sektörlerde üretim hacmimizi artırmış olacağız. Yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla kurulan bu tesislerde 1700'den fazla yeni istihdam sağlanacak. Biz gerçekten son dönemde üretimde büyük bir ivme yakaladık. Sanayicilerimiz kapılarımızı sadece arsa bulmak için çalıyor. Bunu muhalefete de göstermek lazım. Sanayi ve teknoloji görmek isteyenler gelip burayı ziyaret etsinler. Türkiye'deki ivmenin farkına varsınlar. Yeni asgari ücretimiz dün itibariyle açıklandı. Sadece kurla hesap yaparak ekonomici olduğunu zannedenler var. Onların hesabına göre bile şu anda asgari ücrette AK Parti iktidarının en yüksek rakamını getirmiş olduk. Yeni girişimlerle ve enflasyondaki aşağı doğru ilerlemeyle sabit gelirli vatandaşların alım gücünü yüksekte tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza soruyorum, bu rakamdan memnun görünüyorlar. Tüm dünyada yaşanan çalkantılı bir süreç içinden geçerken hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyonun karşısında ezdirmedi. Pompalanmak istenen tüm olumsuzluklara rağmen 2023 yılına pozitif bir havayla giriyoruz. Enflasyonla mücadelede sonuç almaya başladığımız bir dönemin içindeyiz. Türkiye ürettikçe, büyüdükçe tüm emekçilerimizin ekmeği büyüyecek."
'AYDIN SANAYİ ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR'
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise "Aydın bir tarım, turizm şehri ama hızla bir sanayi şehri olma yolunda da ilerliyor. 7 OSB'de toplamda 15 bin kişi istihdam ediliyor. 19 tane küçük sanayi sitesi var. Toplamda 10 bine yakın kişi küçük sanayi sitelerinde istihdam edilmekte. İş yerlerinde de toplam 40 bin 662 kişi çalışmaktadır. Bugün Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projelerimizin imza töreni gerçekleştirilecek. Bugün ayrıca yeni temeli atılacak 4 firma var. Açılışı yapılacak 16 firma var. 16 firmanın toplam yatırım tutarı 2.8 milyar liralık yatırım ve bin 726 kişi istihdam edilecek" diye konuştu. (DHA)Hande NAYMAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN
2022-12-23 18:17:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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