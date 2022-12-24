Aydın filede PTT'yi konuk ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 12'nci hafta mücadelesinde yarın evinde PTT ile karşı karşıya gelecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 yenilgi alan Aydın temsilcisi 11 puanla 10'uncu sırada yer alırken, 11 müsabakada 3 galibiyet elde eden Başkent ekibi ise 9 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2022-12-24 11:36:12



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