Zabıta müdürünün otomobiline boya sökücü döküldü, o anlar kamerada



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da, daha önce evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun, bu kez de park halindeki otomobiline boya sökücü döküldü. Otomobilin 100 bin liralık zarar gördüğü o anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun Yeni Mahalle Pınar Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 34 ENP 646 plakalı otomobiline, 21 Aralık günü saat 00.30 sıralarında, boya sökücü döküldü. Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Hacıfettahoğlu, apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde, kimliği belirsiz kişinin elinde bidonla gelip otomobilin üzerine boya sökücü döktüğünü belirledi. Hacıfettahoğlu'nun ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilde 100 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.

EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIYA UĞRAMIŞTI

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos'ta da işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve bacaklarından yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-12-24 16:41:22



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