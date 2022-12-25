Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-1

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi 12'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT'yi 3-1 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 18-25, 25-12 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Aydın temsilcisi 14 puana ulaşırken, art arda 8'inci yenilgisini alan PTT 9 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-12-25 17:10:31



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