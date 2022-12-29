Bahçede 'define' kazısına 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaparak define aradıkları belirtilen 3 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'ndeki evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ev, bir süre takibe alındı. Takibin ardından dün akşam operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bahçede 1 metre genişliğinde, 7 metre derinliğinde kazma kürekle kazılmış çukur bulundu. Define aramada kullanılan 3 dedektör de ele geçirildi. Kaçak kazı yaptıkları belirtilen ve suçüstü yakalanan S.S., S.S. ile İ.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-12-29 10:11:00
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