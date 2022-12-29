Kuşadasıspor'dan forvete takviye

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KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Kuşadasıspor, ara transferde Tarsus İdman Yurdu'ndan ayrılan deneyimli golcü Taha Balcı'yı kadrosuna kattı. Kariyerinde Altınordu, Karşıyaka, Hatayspor, Ankara Keçiörengücü, Trabzon Hekimoğlu, Pendikspor ve Eyüpspor gibi kulüplerde de forma giyen 34 yaşındaki Taha Balcı, bu sezon Tarsus formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Taha Balcı, profesyonel kariyerinde çıktığı 349 maçta 115 kez fileri havalandırdı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-12-29 11:41:01



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