Nazilli'de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (3)

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BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Nazilli'ye ve Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adli soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç Cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın" dedi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın ANKARA, (DHA)

2022-12-30 18:46:04



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