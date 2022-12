Nazilli'de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (4)

PATLAMADAN KURTULAN YARALI KASİYER: HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan ve restoranda kasiyer olarak çalışan Merve Bayar, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayar, "Kendimizi dışarıya zor attık. Her şey 1 dakika içerisinde oldu. Bir anda alev aldı, patladı. Hepimiz ocaktaydık. Patlama da orada oldu" dedi. (DHA)Burhan CEYHANMurat GÜRKANDavut CAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHANMurat GÜRKANDavut CAN

2022-12-30 18:51:13



