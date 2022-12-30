Nazilli'de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (5)



10 GÖZALTI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Saat 15.30 sularında İlçemiz Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan Ekrem Çoşkun Döner isimli iş yerinde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlama sonucu 7 kişinin öldüğü, 1´i ağır 5 yaralanın olduğu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

YARALI YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan, patlamada Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19), Hasan Pehlivan (41) yaralandı. Durumu ağır olan Cennet Yeldi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy hastaneye gelerek yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ve ölenlerin yakınları hastaneye akın etti. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaralıların durumları hakkında bilgi almaya çalışan yakınlarının hastane önündeki endişeli bekleyişi devam ediyor. (DHA)Burhan CEYHANMurat GÜRKAN-Davut CAN/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHANMurat GÜRKAN-Davut CAN

2022-12-30 19:04:04



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