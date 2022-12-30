Nazilli'de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (6)



'BİR HASTAMIZDA YÜZDE 80 YANIK VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, "Yaralılardan dördünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 2 dakika sonra ulaştı. 5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın ANKARA, (DHA)

2022-12-30 19:06:04



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