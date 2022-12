Nazilli'de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (7)

'CAMDAN BAĞIRIP YARDIM İSTEDİLER AMA ATLAYAMADILAR'

Nazilli ilçesinde patlamanın meydana geldiği dönercinin karşısında pastane işleten Betül Cengiz, patlama sırasında dükkanda olduğunu belirterek, "Karşıda dükkanda bir ateş gördüm. Bir anda arkadaşlar dönerci tezgahından atladı. Birkaç kişi içeridekileri dışarıya çıkarmaya çalıştı. 'Yangın çıkıyor' diye bağırdı. Üst katta da insanlar vardı. Bir anda alev topuna döndü, nasıl olduğunu ben de anlamadım. Vefat edenleri de gördüm. Bazıları da camdan sürekli bağırıp yardım istedi ama atlayamadılar. Emin değilim ama galiba bir kişi çıkabildi. Diğerleri de çok yardım istedi ama çıkaramadılar. Hiçbir şey yapamamak çok kötü bir his. Anlatırken bile aynı hisleri tekrar yaşıyorum. Hemen geldiler, müdahale ettiler ama maalesef böyle bir olay yaşandı. Herkese geçmiş olsun" dedi. (DHA)Davut CAN/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Davut CAN

2022-12-30 20:49:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.