Nazilli'de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (8)

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNDA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar hakkında Nazilli Devlet Hastanesi'nde yetkililerden bilgi alıp, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Aksoy, "Bugün 15.30 sıralarında meydana gelen tüp değişimi sırasındaki patlama neticesinde maalesef 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti, 5 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılardan bir tanesi 2007 doğumlu bir kızımız. Durumu biraz ağır ve onu İzmir´e sevk ettik, şu anda yolda. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılmak üzere seyir halinde. Diğer 4 yaralımızın Nazilli Devlet Hastanesi'nde gerekli tedavileri yapılıyor. Üçünün durumu gayet iyi. Muhtemelen birkaç gün içinde taburcu olur. Bir tanesini de tedbir amaçlı yoğun bakıma aldık ama ilk aşamada hayati tehlikesi gözükmüyor. Arkadaşlarımız onunla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. 7 cenazeyle ilgili olarak da otopsileri yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na sevkleri yapıldı. Orada otopsi çalışmaları gerçekleştirilecek ve süreci bütün kurumlarımızla, bütün birimlerimizle takip ediyoruz. Olay anından itibaren ilgili kurumlarımız, ilgili birimlerimiz her türlü müdahaleyi yapmışlardır. Çevre binalara herhangi bir hasar oluşturmadan bu şekliyle sonuçlanan bir kaza. O bizim bir tesellimiz oldu. Ama 7 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi bizi son derece üzmüştür. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

'İLGİLİ KURUMLAR BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE BU SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR'

Olayla ilgili gözaltı sayıları hakkında da bilgi veren Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 10 kişiyi gözaltına alındı. Bu olayla ilişkileri Cumhuriyet Başsavcılığımızla değerlendirilecektir. Süreç, 10 kişinin gözaltı işlemleriyle devam ediyor. Olayda durumunu biraz ağır olan Cennet Yeldi 2007 doğumlu kızımız İzmir'e sevk edildi. Tüpü değiştiren görevli Mustafa Görkem Balkın arkadaşımız da yaralı. Osman Sakıcı, bu da iş yerinde çalışan bir arkadaşımız. Merve Bayar yine iş yeri çalışanı. Diğeri de Hasan Pehlivan adlı bir müşteri. Bunlar da yaralı tedavilerine devam ediliyor. Diğer kimlik çalışmaları otopsi neticesi netleşeceği için şu anda herhangi bir kimlik açıklaması yapmamızın doğru olmadığın düşünüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde adli tıp raporları, otopsi sonuçları, ortaya çıktıktan sonra kimliklerini açıklayacağız. Konunun uzmanları, ilgili kurumlar büyük bir titizlikle bu soruşturmayı yürütüyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda gerek emniyet teşkilatımız, gerek itfaiye teşkilatımız gerekse belediye teşkilatımız kendi bilgi ve belgelerini Cumhuriyet Başsavcılığına vererek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yapılması konusunda her türlü gayreti ortaya koyacaklardır."Burhan CEYHANMurat GÜRKANDavut CAN/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHANMurat GÜRKAN-Davut CAN

2022-12-30 21:25:41



