Nazilli'de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (9)

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'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlama ile İzmir Bornova'daki kazaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay yaptığı açıklamada, "Aydın Nazilli'de meydana gelen patlamada ve İzmir Bornova'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her iki olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir" dedi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Umutcan ÖREN

2022-12-30 21:44:09



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