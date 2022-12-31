Nazilli Belediyespor'da Bertuğ tamam 

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, transfere başladı. Siyah-beyazlılar son olarak 1'inci Lig'de Altınordu forması giyen golcü Bertuğ Bayar'ı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısı devam ederken Altınordu ile yollarını ayıran 26 yaşındaki forvet, Nazilli Belediyespor'un teklifini kabul etti. Sezon başında Akhisarspor'dan Altınordu'ya imza atan Bertuğ, kırmızı-lacivertlilerde 10 maça çıkıp 291 dakika süre aldı. Deneyimli golcü, Altınordu formasıyla gol sevinci yaşayamadı. Nazilli Belediyespor'un Bertuğ'un yanı sıra Diyarbekirspor'da görev yapan kaleci Kurtuluş Yurt'la da her konuda anlaşma sağladığı bildirildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2022-12-31 11:15:45
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