Kuşadasıspor transferde gaza bastı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Kuşadasıspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiriyor. Siyah-beyazlılar, Tarsus İdmanyurdu'ndan golcü Taha Balcı'nın ardından 4 isimle daha anlaştığını duyurdu. Kuşadasıspor, Alanya Kestelspor'dan sol bek Onur Paksoy, Beyoğlu Yeni Çarşı'dan kanat oyuncusu Furkan Tütüncü, Bayburtspor'dan orta saha oyuncusu Selim Asal ve Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Umut Akbulut'la sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-12-31 11:17:30



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