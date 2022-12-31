Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu (2)

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TEKNİK EKİP VE BİLİRKİŞİ, İNCELEME YAPTI

Nazilli ilçesinde, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı restoranın çevresinde polis ekipleri bariyerle güvenlik önlemi aldı. Kıbrıs Caddesi'ndeki Uzun Çarşı'da iş yeri bulunan esnaf dışında vatandaşların çarşıya giriş ve çıkışlarına izin verilmediği bildirildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürerken, teknik ekip, bilirkişi ve sosyal güvenlik uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu. (DHA)

Hande NAYMAN/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Hande NAYMAN

2022-12-31 12:07:45



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