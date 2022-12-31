Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu (3)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aydın´ın Nazilli ilçesinde döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Fatma Danaş (45), ağır yaralanan kızı Cennet Yeldi (24) ve akrabaları olduğu öğrenilen ölen Gamze Karaboğa'nın (10), olaydan yaklaşık 1 saat önce, bir iş yerinde alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Hande NAYMANBurhan CEYHAN Bahattin ALBAYRAK

2022-12-31 14:25:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.