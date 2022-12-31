Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu (6)

Not: Daha önce geçilen haberlerimizde Neslihan Karaboğa´nın kızı olarak belirttiğimiz Gamze Karaboğa, kaynağından yeğeni olarak düzeltilmiştir.SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10) ve akrabası Fatma Danaş (45) için Başaran Köyü Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Neslihan Karaboğa'nın eşi Musa Karaboğa, Gamze Karaboğa'nın babası Ferhat Karaboğa, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve ölenlerin yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ölenlerin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namazın ardından omuzlarda taşınan cenazeler, Başaran Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)
Hande NAYMAN/AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Hande NAYMAN
2022-12-31 17:12:19
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