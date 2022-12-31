Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu (7)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



3 TUTUKLAMA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından aralarında 2'si iş yeri sahibi, tüp gaz bayisi ve işletme çalışanı olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. İşletme sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile çalışanlar Ş.G., Z.A., N.A. ve tüp gaz firmasının sahibi Ali Bayrak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi hakimin karşısına çıktı. Çalışanlardan Ş.G., Z.A., N.A., serbest bırakılırken iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz, Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Bayrak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavileri devam eden diğer 4 iş yeri çalışanın sorguları daha sonra yapılacak. (DHA)Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2022-12-31 20:53:24



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