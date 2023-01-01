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Aydın'da yılın ilk deve güreşi, patlama nedeniyle davul zurnasız yapıldı

DHA

Aydın'da yılın ilk deve güreşi, patlama nedeniyle davul zurnasız yapıldı


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bu yıl 36'ncısı düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde 230 namlı deve merhum deveciler anısına kıyasıya mücadele etti. Çok sayıda kişinin ücretsiz olarak izlediği güreşlerde, Nazilli ilçesindeki bir restoranda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 7 kişi nedeniyle davul zurna çalınmadı.
İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen 36'ncı İncirliova Deve Güreşi, bu yıl merhum deveciler Sebahattin Candal ve Mehmet Yavuz anısına yapıldı. Vatandaşlar güreşleri ücretsiz izleme imkanı buldu. Önceki gün Nazilli´de meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle güreşlerde davul, zurna çalınmadı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 230 devenin katıldığı güreşlerde büyük heyecan yaşandı.
Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine 15 dalda birincilik kupası verildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupasında birinci olan deve sahibine kupasını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediyesi kupasında birinci olan deve sahibine ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya kupalarını taktim etti.  Bazı vatandaşlar güreşi dikkatle izlerken, bazıları ise develere binerek tur attı. Güreşleri AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise "2023 yılının ilk gününde ilk deve güreşini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nazilli´de yaşanan patlamada vefat edenler nedeniyle davul zurna çaldırmadık. Eğlence kısmını iptal ettik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güreş severler de sakin bir şekilde maç izler gibi develerin müsabakasını izliyor" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2023-01-01 15:45:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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