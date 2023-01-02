Aydın, 2022'de 3 milyon 200 bin turistle kendi rekorunu kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın, 2022'de 3 milyon 200 bin turistle kendi rekorunu kırdı

DHA

Aydın, 2022'de 3 milyon 200 bin turistle kendi rekorunu kırdı


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da, 2022 yılında 3 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist ağırlandı. Önceki yıl 2 milyon turistin geldiği Aydın'da bu sene ziyaretçi rekoru kırıldığı belirtildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, rekor turist sayısıyla 2,5 milyar doların üzerinde ekonomik katma değer elde edildiğini söyledi.
Aydın'ın 2022 yılı turizm sezonu Kuşadası'ndaki otelde düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirildi. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden ve Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın katıldı. Toplantıda Aydın'ın, 2022 yılında 3 milyon 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak kendi rekorunu kırdığı belirtildi. 1 milyon 145 bin nüfusu sahip olan Aydın'a, 2021 yılına göre 1 milyon 200 bin daha fazla turist geldiği açıklandı. Nüfusunun 3 katına yakın turistin geldiği Aydın'da otellerin dolduğu kaydedildi. 3 milyon 200 bin turistin ekonomiye katkısının ise 2,5 milyar doların üzerinde olduğu vurgulandı.
'BEKLENENİN ÜSTÜNDE TURİST SAYISINA ULAŞTIK'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Türkiye turizmde bir şampiyonlar ligi oyuncusu. Özellikle bakanımızın turizm duayeni olması ve yüksek bir deneyimin getirdiği avantajla birlikte pandemi döneminde güvenli turizm sertifika süreciyle dünya turizmine de örnek bir modeli ortaya koyduk. Pandemi döneminden sonra yaşananlar özellikle Aydın bölgemizde beklediğimizin de üstünde muhteşem bir performans ortaya koymayı başardık. 2021 yılında 2 milyon turist ziyaretçi ağırlamıştık. Bu aydın tarihinin rekoruydu. 2022 yılında bakanımızın Türkiye'de 51 milyon 500 bin revize ettiği hedefi biz Aydın'da 3 milyon olarak revize etmiştik. 2022 yılı sonu itibariyle 3 milyon 200 bin ziyaretçiyi Aydın'da ağırladık. Çok şükür Aydın'da tarihi rekoru da kırmış olduk. Bu rakamlar tüm oteller ve limandan alınan resmi girişlerin toplamı. Dolaysıyla ortaya çıkan bu rakam tüm sektör paydaşlarımızın otel sahiplerimizin, acente ve rehberlerimizin yüzünü de güldürdü. Ekonomik katkıda da son derece doyurucu bir skor oldu. 2,5 milyar doların üzerinde bir ekonomik katma değer elde edildi. Turizm sektörü olarak üretmeyi başardık. 2022 yılını tamamlarken mutlu tabloyu ortaya koyup 2023'te yeni rekorlara yelken açacağız" dedi.
'TURİZİMCİNİN NEFES ALDIĞI YIL OLDU'
Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden ise "2022 yılında gayet güzel bir sezon geçirdik. Geçmiş yıllarda yaşanan tüm olumsuzluklardan sonra turizmcinin nefes aldığı başarılı bir yıl geçirdik. Ukrayna-Rusya savaşı bizi biraz tedirgin etti. Yoksa nisan, mayıs aylarında sezona çok güzel başlıyorduk. Savaş nedeniyle bu iki ay biraz sıkıntılı oldu. Haziran ayından itibaren çok iyi bir sezon geçirdik. 2019 yılını baz alarak, 'İyi bir sezonu geçirdik' diyorduk ancak 2019 yılı rakamlarını üzerine birçok tesisimiz çıktı. Gerek kişi başı harcama gerek turist sayısı ve ciro anlamında çok güzel bir sezon oldu. Yılbaşında da açık olan otellerin hemen hemen hepsi doldu. Alman, Belçikalı kısmen de Hollandalı, Bulgar ve yerli turist var" diye konuştu.
Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın da "Bu sene turist rehberleri olarak yorulduk ama bu tatlı bir yorgunluktu. Bu yorgunluktan dolayı çok mutluyuz. 2 yıl pandeminin verdiği boşlukta ne yazık ki düzgün bir şekilde çalışamamıştık. Bunun sonucunda bu seneki yoğunluk bizi gerçekten çok mutlu etti. Rehberlerimiz doluydu. Aydın Turist Rehberleri Odası'nda 750 üyemiz var. Bu 750 rehberin dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Türkiye'nin birçok yerinden arkadaşlarımız geldi. Aydın'da onlarda çalışma şansı buldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-01-02 10:31:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli'deki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi
YEREL HABERLER Nazilli'deki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi
GÜNCELLEME - Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren genç kız tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren genç ...
Aydın'da kız kardeşi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'da kız kardeşi tarafından bıçaklanan genç ...
Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili bir ...
(Görüntülü) AYDIN&#039;DA YILIN İLK DEVE GÜREŞİ, PATLAMA NEDENİYLE DAVUL ZURNASIZ YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN'DA YILIN İLK DEVE GÜREŞİ, ...
Aydın'da yılın ilk deve güreşi, patlama nedeniyle davul zurnasız yapıldı
YEREL HABERLER Aydın'da yılın ilk deve güreşi, patlama nedeniyle ...
Aydın'da Deve Güreşi Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Aydın'da Deve Güreşi Festivali yapıldı
Aydın’da 42 motosiklet sürücüsüne 25 bin 359 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Aydın’da 42 motosiklet sürücüsüne 25 bin 359 lira ...
Muğla'da trafik kazasında şehit olan komiserin cenazesi Aydın'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazasında şehit olan komiserin ...
Aydın’da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli ...
Aydın'da bahçeden zeytin çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da bahçeden zeytin çaldığı belirlenen 2 kişi ...
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi
YEREL HABERLER Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi
Germencik Kaymakamı Gülenç, yeni yıla görevi başındaki ekiplerle girdi
YEREL HABERLER Germencik Kaymakamı Gülenç, yeni yıla görevi ...
Aydın'da güvenlik güçlerinden yılbaşı denetimi
YEREL HABERLER Aydın'da güvenlik güçlerinden yılbaşı denetimi
Aydın'da 1740 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 1740 litre kaçak içki ele geçirildi
(Görüntülü) NAZİLLİ&#039;DE RESTORANDAKİ PATLAMADA GÖZALTINA ALINANLARDAN 3?Ü TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) NAZİLLİ'DE RESTORANDAKİ PATLAMADA ...
Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu (7)
YEREL HABERLER Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 ...
(Görüntülü) NAZİLLİ&#039;DE RESTORANDAKİ PATLAMADA ÖLEN 5 KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) NAZİLLİ'DE RESTORANDAKİ PATLAMADA ...
Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu (6)
YEREL HABERLER Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 ...
(Görüntülü) PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİLİK KARABOĞA AİLESİ KUYUCAK&#039;TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİLİK ...
Aydın'da restorandaki patlamada ölen 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Aydın'da restorandaki patlamada ölen 5 kişi son ...
Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 kişinin kimlikleri belli oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Nazilli'de restorandaki patlamada ölen, 4'ü çocuk, 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.