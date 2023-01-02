Nazilli Belediyespor, Trabzonsporlu Arda'yı kiraladı

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NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Eşin Group Nazilli Belediyespor, aradığı kaleciyi Trabzonspor'dan buldu. Daha önce Altınordu ile yollarını ayıran golcü Bertuğ'la sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'u renklerine bağladı.

Nazilli Belediyespor'un Arda'yı sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edildi. Trabzonspor altyapısından yetişen Arda, geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan bordo-mavililerde bir maça çıkmıştı. Öte yandan sözleşmesi 1 yıl uzatılan Ahmet Gökbayrak ise kiralık olarak Darıca Gençlerbirliği'ne gönderildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-01-02 11:16:25



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