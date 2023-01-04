Efeler 09 Spor'a iki takviye 

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadelen eden Efeler 09 Spor Kulübü ara transfer döneminde iki takviye gerçekleştirdi. Aydın temsilcisi sezonun ilk yarısında Edirnespor'da forma giyen tecrübeli kaleci Serkan Demirol ve 2'nci Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'dan orta saha oyuncusu Rıdvan Bingöl'ü renklerine bağladı. Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan tecrübeli filebekçisi Serkan, sırasıyla Körfezspor, Diyarbekirspor, Sivas Belediyespor, Sivasspor, Altay, Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor ve son olarak Edirnespor takımlarında forma giydi. İstanbul'da Bağcılarspor'dan yetişen Rıdvan ise Bahçelievler, Altınova, Şanlıurfaspor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, Başkent FK, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Diyarbekirspor'da top koşturdu.
DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-01-04 10:27:14
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