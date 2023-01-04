Nazilli Belediyespor'da mesai yoğun 

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde atağa kalktı. Altınordu'dan ayrılan golcü Bertuğ Bayar ve Trabzonsporlu kaleci Arda Akbulut'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar 3 futbolcuya kancayı attı. Ege ekibi, Amed Sportif forması giyen kanat oyuncusu Taner Gümüş, Sarıyer'den orta saha Bertul Kocabaş ve Ankara Demirspor'dan kanat Hasan Kaya'yı transfer etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Oyuncu ve kulüpleriyle sıkı bir pazarlığa giren Nazilli Belediyespor'un en kısa zamanda transferleri resmiyete dökmesi bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-01-04 10:46:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.