Nazilli Belediyespor'da mesai yoğun 

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde atağa kalktı. Altınordu'dan ayrılan golcü Bertuğ Bayar ve Trabzonsporlu kaleci Arda Akbulut'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar 3 futbolcuya kancayı attı. Ege ekibi, Amed Sportif forması giyen kanat oyuncusu Taner Gümüş, Sarıyer'den orta saha Bertul Kocabaş ve Ankara Demirspor'dan kanat Hasan Kaya'yı transfer etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Oyuncu ve kulüpleriyle sıkı bir pazarlığa giren Nazilli Belediyespor'un en kısa zamanda transferleri resmiyete dökmesi bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-01-04 10:46:06



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