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Fizik tedavi sonrası yürüteçle yürümeye başlayan 'Karam', yuvasına kavuştu

DHA

Fizik tedavi sonrası yürüteçle yürümeye başlayan 'Karam', yuvasına kavuştu


KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde araç çarpması sonucu arka ayakları felç olan `fino´ cinsi sokak köpeği, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel bir veteriner kliniğinde yapılan 8 haftalık fizik ve ilaç tedavisi sonrası yürüteçle tekrar yürümeye başladı. Tüylerinin renginden dolayı 'Karam' adı verilen köpeği, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Ali Genç sahiplendi.
Kuşadası'nın Türkmen Mahallesi'nde 8 hafta önce yol kenarında yaralı sokak köpeğini görenler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, belediyenin hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Hareket edemediği fark edilen fino cinsi 1 yaşındaki köpek, ilk müdahalenin ardından Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Merkezde, veterinerler tarafından yapılan tetkikler ve çekilen röntgende köpeğin araç çarpmasına bağlı olarak oluşan omurilik zedelenmesinden dolayı arka ayaklarının felç olduğu belirlendi. Tüylerinin renginden dolayı merkez çalışanları köpeğe 'Karam' adını verdi.
FİZİK TEDAVİ UYGULANDI
Merkezde Karam'a 8 hafta boyunca ilaç tedavisi uygulandı. Aynı anda Karam, veteriner Alper Gören tarafından özel kliniğinde haftada 2 gün fizik tedavi programına alındı. Veteriner Gören, köpeğe arka ayaklarındaki kas güçsüzlüğünü ortadan kaldırmak amacıyla elektroterapi uygulayıp çeşitli fizyoterapi hareketleri yaptırdı. Fizik tedavi sayesinde bir süre sonra Karam'ın arka ayaklarındaki his geri gelmeye başladı. Kısa süreliğine de olsa ayakta durabilen Karam için Kuşadası Belediyesi veterinerleri alüminyumdan özel bir yürüteç tasarladı. Fen İşleri Müdürlüğü demir atölyesinde imal edilen yürüteç, Karam'a takılarak özgürlüğüne tekrar kavuşması sağlandı.
'KARAM'A ÇOK İYİ BAKTIK'
Merkezde veteriner hekim olan Cihan Şengün, Karam'a geldiği ilk andan itibaren çok iyi baktıklarını söyledi. Karam'ın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Şengün, "Karam'a otomobil çarpmış. Yapılan ihbar üzerine haybulans ekiplerimizle Karam'a ulaştık. Daha sonra ilk müdahalesi yapıldı. Röntgenini çekip, muayene ettik. Ardından gerekli tedaviye başladık. Ancak maalesef omurga ve kalçasında kalıcı bir hasar oluştuğu için arka ayaklarını kullanamıyor. Bu nedenle onun için uygun bir yürüteç yaptırdık" dedi.
'ARKA AYAKLARINDAKİ HİS GERİ GELDİ'
Köpeğin fizik tedaviye belirli aralıklarla devam edeceğini belirten veteriner hekim Alper Gören ise "Karam'ın durumunu öğrendiğimde bir hayvansever olarak tedavisine destek olmak istedim. Bu amaçla Karam'ı özel kliniğime getirdim. İlk başta arka ayaklarında his kaybı vardı, fizik tedavi uygulamaya başladık. Bir süre sonra tedavi sonuç verdi. Şu an Karam'ın arka ayaklarındaki his arttı. Ayrıca daha mutlu olduğunu da gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.
YUVASINA KAVUŞTU
Karam'ı Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera sorumlusu Ali Genç sahiplendi. Genç, "Hayvanları çok seviyorum. Burada şantiye ortamı olmasına rağmen kendi imkanlarımızla beslediğimiz kedi ve köpeklerimiz var. Ben Karam'ı Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etmeye gittiğim sırada gördüm. Arka bacaklarının felç olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Veterinerlere Karam'ı sahiplenmek istediğimi söyleyip, bakımı hakkında bilgi aldım. Daha sonra onun için şantiyede özel bir alan hazırladım. Ona burada çok iyi bakacağım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI (Aydın), (DHA)
2023-01-04 12:29:46

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